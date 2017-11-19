Çanakkale'de 17 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 17 kaçak göçmen yakalandı.
Kadırga Burnu mevkisinin 2 mil açığında devriye görevi yapan sahil güvenlik unsurları, bir grubun sahilden lastik botla denize açıldığını tespit etti.
Bölgeye operasyon düzenleyen "KB-4305" Bot Komutanlığı ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 17 kişiyi yakaladı.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenlere giyecek ve yiyecek verildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.