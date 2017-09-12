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Çanakkale'de 2 bin yıllık "biberon" bulundu

- Helenistik dönemin en önemli liman kenti Parion'da yapılan kazılarda bir bebek mezarından 2 bin yıllık biberon çıkarıldı - Parion Antik Kenti Kazı Heyeti üyesi Doç. Dr. Kasapoğlu: - "Bu biberonlar, antik çağda Roma döneminde, günümüzden 2 bin yıl önce bebeklerin mama yemeleri yada süt emmeleri için kullanılan malzemeler. Bunlar pişmiş topraktan yapılmış, daha sonra fırınlanarak kullanıma hazır hale getirilen malzemeler" - "Bazı bebek mezarlarına ölü hediyesi olarak da bırakılabiliyor bunlar. Bu, bebeğin ölmeden önce günlük hayatında kullanılan malzemelerden biri oluyor"

Çanakkale'de 2 bin yıllık

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyü yakınlarındaki Helenistik dönemin en önemli antik liman kenti Parion'da yapılan kazılarda 2 bin yıllık biberon bulundu.

Parion Antik Kenti kazı heyeti üyesi ve Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Kasaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik kentte 2017 dönemi kazılarının devam ettiğini söyledi.

Çalışmaları Parion Antik Kenti'nin tamamını kapsayacak şekilde yaptıklarını anlatan Kasapoğlu, kazılarda çok önemli olarak saydıkları, 2 bin yıllık bir biberon bulduklarına dikkati çekti.

Kasapoğlu, bebek mezarında ortaya çıkarılan biberonun tek kulplu ve emzik ağızlı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu biberonlar, antik çağda Roma döneminde, günümüzden 2 bin yıl önce bebeklerin mama yemeleri ya da süt emmeleri için kullanılan malzemeler. Bunlar pişmiş topraktan yapılmış, daha sonra fırınlanarak kullanıma hazır hale getirilen malzemeler. Bunlara önceki yıllarda bazı bebek mezarlarında da rastladık. Özellikle erken Roma döneminde bu biberonlara bölgede rastlamak mümkün. Bazı bebek mezarlarına ölü hediyesi olarak da bırakılabiliyor bunlar. Bu bebeğin ölmeden önce günlük hayatında kullanılan malzemelerden biri oluyor."

- 50-100 mililitre arası hacim

Kasapoğlu, 50-100 mililitre arası hacme sahip biberonlara, Helenistik dönemden itibaren kullanılan türlere rastlayabildiklerini söyledi.

Bunların çeşitli örneklerinin olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Bizim bugüne kadar ortaya çıkardıklarımız genelde erken Roma dönemine ait biberonlar. Çok küçük bir emzik ağzına sahip. Bir bebeğin ondan her hangi bir sıvıyı ya da mamayı içebilmesi düzeyde yapılmış ürünler. Bunların tamamı pişmiş topraktan yapılmış. Kil ıslakken kalıba basılarak şekillendiriliyor, daha sonra pişiriliyor ve kullanıma hazır hale getiriliyor." ifadesini kullandı.

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