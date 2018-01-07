Çanakkale'de 24 yabancı uyruklu yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 24 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvacık ilçesi açıklarında devriye görevi yapan sahil güvenlik unsurları, Kadırga Burnu yakınlarında bir grubun lastik botla denize açıldığını tespit etti.

"TCSG-8" Bot Komutanlığınca, denizden 2 mil açıkta düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen Afganistan uyruklulardan biri kalp rahatsızlığı nedeniyle, biri de hamile olduğu için ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçak göçmenlere karakolda eşofman, ayakkabı, çorap ve battaniye ile yiyecek paketleri verildi.

Yabancı uyruklular, kimlik belirleme işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

