Çanakkale'de 31 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 31 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvacık ilçesi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, Bademli mevkisi yakınlarında bir grubun lastik bot ile denize açıldığını tespit etti.

"TCSG-80" bot komutanlığınca denizden 2 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Irak ve Suriye uyruklu 31 kişi yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara giysi ve yiyecek verildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.