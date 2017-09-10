Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Maçın ardından Sergio Agüero Ahmet Çakıroğlu
Bodrum'da “Geleneksel 5. Balık Avı Festivali“
Balık Avı Festivali başladı
Plak Günleri başladı
Plak Günleri başladı
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
THY'de hedef 500 uçak
THY'de hedef 500 uçak

Çanakkale'de 39 yabancı uyruklu yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan yabancı uyruklu 39 kişi yakalandı. Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, Babakale köyü...

Çanakkale'de 39 yabancı uyruklu yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan yabancı uyruklu 39 kişi yakalandı.

Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, Babakale köyü yakınlarında bir grubun lastik botla denize açıldığını tespit etti.

"KB 4301" Bot Komutanlığınca denizden 2 mil açıkta düzenlenen operasyonda, 18'i çocuk 39 yabancı uyruklu yakalandı.

Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu 39 kişi, daha sonra "TCSG 28" botu ile Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi. Yiyecek ve giysi yardımında bulunulan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çanakkale
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5