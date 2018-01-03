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Çanakkale'de 39 yabancı uyruklu yakalandı

- Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

Çanakkale'de 39 yabancı uyruklu yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 39 Suriye uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Mıhlı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Ekipler, araçta aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 39 Suriye uyruklu bulunduğunu tespit etti. Yurt dışına kaçışı organize ettikleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan 3 organizatörün sorgusu sürüyor.

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AYVACIKçanakkaleYabancı Uyruklu
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