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Çanakkale'de 41 yabancı uyruklu yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 41 yabancı uyruklu yakalandı.Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen...

Çanakkale'de 41 yabancı uyruklu yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 41 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ilçenin Eşmece Burnu mevkisinden organizatörlerin temin ettiği bir lastik botla denize açılan Suriye uyruklu 17'si çocuk,11'i kadın 41 kaçak göçmen yaklaşık 1 mil açıkta yakalandı.

Göçmenler, daha sonra Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi.

İki gündür ormanda aç ve susuz şekilde denize açılmak için uygun ortam bekledikleri belirtilen göçmenlere, burada Uluslararası Göç Örgütü (IOM) görevlileri tarafından yiyecek, su, temizlik malzemesi ve giyecek verildi.

Göçmenler, kimlik tespitlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancılar Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
AYVACIKYabancı Uyruklu
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