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Çanakkale'de 53 yabancı uyruklu yakalandı

- Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek amacıyla geldikleri Ayvacık ilçesinde minibüste yakalanan Suriye ve Afganistan uyruklu 53 kişi, Yabancılar Geri Gönderme Merkezine götürüldü

Çanakkale'de 53 yabancı uyruklu yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 53 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bölgede insan kaçakçılığıyla mücadele eden Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunevi köyü Sokakağzı mevkisinde şüphelendikleri 48 AT 491 plakalı minibüsü durdurdu.

Minibüste yapılan aramada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 53 kişi yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

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