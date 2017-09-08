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Çanakkale'de 63 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale Ayvacık'da, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 63 yabancı uyruklu yakalandı.

Çanakkale'de 63 yabancı uyruklu yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 63 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu bir grubun Gülpınar köyü Kumbağlar mevkisindeki zeytinliklerin arasında gizlendiklerini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Kongo, Eritre, Kamerun, Nijerya ve İran uyruklu 63 kişiyi yakaladı.

Jandarma ekipleri yabancı uyruklulara su ve yiyecek dağıttı.

Minibüslerle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Muhabir: Hanife Erdinç

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