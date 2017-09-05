Çanakkale'de araç yoğunluğu

ÇANAKKALE (AA) - Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da içine alan 10 günlük tatilde ülkenin çeşitli noktalarına giden ve tatili geç bitiren vatandaşların araçları, Çanakkale'deki Lapseki Feribot İskelesi önünde yoğunluk oluşturuyor.

Kurban Bayramı tatili için 25 Ağustos Cuma gününden itibaren yola çıkan vatandaşlardan bazıları, tatil bitmesine rağmen evlerine dönmedi.

Tatilden dönüş yolculuğunu bugüne bırakan vatandaşlar, Çanakkale Boğazı'ndan geçmek için Lapseki Feribot İskelesi'ni tercih ediyor.

İskele önünde oluşan araç kuyruğu, zaman zaman 2 kilometreyi aşıyor.

GESTAŞ'a bağlı Lapseki-Gelibolu arabalı vapurları ise seferlerini aralıksız sürdürüyor.