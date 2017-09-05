Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam dünya bankası HDP Heyeti A Erkek Voleybol Milli Takımı
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

Çanakkale'de araç yoğunluğu

ÇANAKKALE (AA) - Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da içine alan 10 günlük tatilde ülkenin çeşitli noktalarına giden ve tatili geç bitiren vatandaşların araçları, Çanakkale'deki Lapseki Feribot İskelesi önünde yoğunluk...

Çanakkale'de araç yoğunluğu

ÇANAKKALE (AA) - Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da içine alan 10 günlük tatilde ülkenin çeşitli noktalarına giden ve tatili geç bitiren vatandaşların araçları, Çanakkale'deki Lapseki Feribot İskelesi önünde yoğunluk oluşturuyor.

Kurban Bayramı tatili için 25 Ağustos Cuma gününden itibaren yola çıkan vatandaşlardan bazıları, tatil bitmesine rağmen evlerine dönmedi.

Tatilden dönüş yolculuğunu bugüne bırakan vatandaşlar, Çanakkale Boğazı'ndan geçmek için Lapseki Feribot İskelesi'ni tercih ediyor.

İskele önünde oluşan araç kuyruğu, zaman zaman 2 kilometreyi aşıyor.

GESTAŞ'a bağlı Lapseki-Gelibolu arabalı vapurları ise seferlerini aralıksız sürdürüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çanakkaleLapseki Feribot İskelesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5