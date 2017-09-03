Çanakkale'de cinayet

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de bir eğlence mekanının güvenlik görevlisi tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İddiaya göre, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'nde bulunan eğlence mekanına gelen ve alkollü olduğu bildirilen H.Ç. (30) henüz belirlenemeyen nedenle güvenlik görevlisi Mustafa Özpınar (36) ile tartıştı.

Buna sinirlenen H.Ç, Özpınar'ı bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan Özpınar, kaldırıldığı Çanakkale Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.