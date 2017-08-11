Çanakkale'de denizde kaybolan kişi 3 gündür aranıyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de bindiği lastik botun akıntıya kapılması sonucu denizde kaybolan Emre Kaptan (28) için başlatılan arama çalışması üçüncü gününde de devam etti.

Yaz tatilini geçirmek üzere geçtiğimiz gün İstanbul'dan Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesine gelen ve evlerine 10 kilometre uzaklıktaki plaja giden Emre Kaptan'ın (28), bindiği lastik botun akıntıya kapılıp kaybolması üzerine başlatılan çalışmalar sürüyor.

Aktaş Plajı mevkisinde Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığınca sürdürülen çalışmalara, "TCSG 16" botu tarafından devam edildi.

Bölgede görevlendirilen arama kurtarma timindeki dalgıçlar zodyak botla Emre Kaptan'ın gözden kaybolduğu noktalarda dalış gerçekleştirirken, çalışmaların bu geceden itibaren termal arama yeteneğine sahip bir botla devam edeceği öğrenildi.

İstanbul'dan Çanakkale'ye 3 gün önce yaz tatilini geçirmek üzere gelen Emre Kaptan, bacanakları Ahmet Köle ve Harun Uncu ile şişirdikleri lastik bota binmiş, Köle ve Uncu'nun botun küreklerini araçtan almak için kumsaldan ayrıldıkları sırada bot akıntı ve rüzgarın etkisiyle denize sürüklenmiş, kıyıdan uzaklaşan bot kısa sürede gözden kaybolmuştu.