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Çanakkale'de denizde kaybolan kişi aranıyor

- Yaz tatilini geçirmek üzere İstanbul'dan Çanakkale'ye gelen ve bindiği lastik bot akıntıya kapılan kişi denizde kayboldu - Kayıp gencin bulunması için Sahil Güvenlik'e ait 3 bot, 1 helikopter ve 1 uçak ile havadan, Jandarma ekiplerince de karadan arama kurtarma çalışması başlatıldı

Çanakkale'de denizde kaybolan kişi aranıyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de bindiği lastik botun akıntıya kapılması sonucu denizde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, yaz tatilini geçirmek üzere geçtiğimiz gün İstanbul'dan Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesine gelen Emre Kaptan (28) yazlıklarına 10 kilometre uzaklıktaki plaja gitti.

Kaptan, bacanakları Ahmet Köle ve Harun Uncu ile şişirdikleri lastik bota bindi. Köle ve Uncu'nun botun küreklerini araçtan almak için kumsaldan ayrıldıkları sırada bot akıntı ve rüzgarın etkisiyle denize sürüklendi. Kıyıdan uzaklaşan bot kısa sürede gözden kayboldu.

Emre Kaptan'ın yakınları bunun üzerine durumu sahil güvenlik ve jandarmaya bildirdi, çevredeki tekne sahiplerinden yardım istedi. Bölgede Sahil Güvenlik'e ait 3 bot, 1 helikopter ve 1 uçak ile havadan, Jandarma ekiplerince de karadan arama kurtarma çalışması başlattı.

Ahmet Köle, gazetecilere yaptığı açıklamada, umutlarını yitirmeden bekleyişlerini sürdürdüklerini söyledi. Olayın bir anda meydana geldiğini ifade eden Köle, şöyle konuştu:

"Ufak bir bot vardı. Tek kişilikti. Kürekleri arabada unutmuşuz. O sırada Emre botun içine uzanmıştı. Biz Harun ile arabadan kürekleri almaya gittik. Bu sırada bot akıntıyla birlikte denize açıldı. Seslendik ıslık çaldık ama Emre geriye dönemedi. Arama çalışmaları sürüyor. Umudumuz bitmedi."

Köle, bacanaklarının içinde bulunduğu botun Yunan adalarına da ulaşmış olabileceğini, kendisinin yurt dışına kaçmaya çalışan bir mülteci sanılabileceğini belirterek oradaki yetkililerin bu konuda duyarlı olmalarını istedi.

Harun Uncu ise yaz tatillerini geçirmek üzere Geyikli'deki yazlıklarına geldiklerini anlattı. Serinlemek ve dinlenmek üzere sahile gittiklerini aktaran Uncu, şunları kaydetti:

"Bot nasıl olduysa kıyıdan çok kısa bir sürede denize açıldı ve gözden kayboldu. Yardım taleplerimize hemen cevap geldi ama Emre'yi hala bulamadık. Ekiplerle birlikte çalışmalara devam ediyoruz."

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