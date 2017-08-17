Çanakkale'de feribot arızası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, Geyikli-Bozcaada hattında çalışan "Mavi Körfez" isimli feribot arızalandı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş'ye ait "Mavi Körfez" isimli feribot, Geyikli-Bozcaada seferi sırasında arızalandı.
Bunun üzerine yolcuların mağduriyetini gidermek üzere bölgeye başka bir hatta görevli "Lapseki" isimli feribot gönderildi.
Feribottaki arızanın görevli ekiplerce giderilmeye çalışıldığı öğrenildi.
Arıza nedeniyle Bozcaada ve Geyikli iskelelerinde araç yoğunluğu oluştu.