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Çanakkale'de havadan ve karadan güvenlik uygulaması

- İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, havadan kontroller için drone kullanılırken, bomba arama ve narkotik köpeği "Maden" desteğiyle araçların bagaj ile iç bölümleri kontrol edildi

Çanakkale'de havadan ve karadan güvenlik uygulaması

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında havadan ve karadan güvenlik uygulaması yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan tedbirler kapsamında denetimlerini artırıp, kent merkezi ile ilçelerdeki farklı noktalarda denetim yaptı.

Bayram tatili süresince yurdun değişik noktalarına gitmek için Çanakkale Boğazı hattındaki feribot seferlerini kullanan vatandaşlar uygulama kapsamında güvenlik kontrolünden geçirildi.

Çalışmalarda, havadan kontroller için drone kullanıldı, bomba arama ve narkotik köpeği "Maden" desteğiyle araçların bagaj ile iç bölümleri kontrol edildi.

Sürücüler, aşırı hız yapmamaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılırken, yoğun geçiş noktalarına da bayram süresince kazaların en aza indirilmesini sağlamak amacıyla çeşitli tabela ve pankartlar yerleştirildi.

Yetkililer uygulamanın bayram tatili sonuna kadar süreceğini kaydetti.

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