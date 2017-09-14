Çanakkale'de işçi servisi şarampole devrildi: 12 yaralı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
Bozalan köyünde faaliyet gösteren fabrikaya işçi taşıyan Hüseyin Aladağ yönetimindeki 17 UP 016 plakalı minibüs, Gökçebayır köyünün Kızılçeşme mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki işçiler Hüseyin Uysal, Hüseyin Topaloğlu, Halil Kahyaoğlu, Yaşar Aktaş, Hayrettin Erol, Günay Güral, Özkan Evin, Nizamettin Akçan, Gökhan Yılmaz, Nahit Turan, Halil İbrahim Demir hafif yaralandı.
Çanakkale ve Ezine'deki hastanelere kaldırılan 12 yaralıdan 8'inin ayakta tedavi edildiği öğrenildi.