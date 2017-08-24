ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, kaçak su ürünleri avcılığı yaptıkları belirlenen 7 kişiye idari para cezası uygulandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Kontrol Şubesi ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde yol, Gülpınar ve Babakale köyleri açıklarında ise trol avcılarına yönelik denetim yaptı.

Aramalarda, 6 kılıç balığı, avcılığı yasak olan 400 kilo kara midyesi, 200 kilo sinarit, bakalyaro ve istavrit, 50 kilo kum midyesi ve bir ıstakoza el konuldu. Istakoz, kara ve kum midyeleri yaşam alanlarına geri bırakıldı.

Yasak avcılık yapan balıkçılar ve avlanan su ürünlerinin nakliyesini gerçekleştiren 7 kişiye yaklaşık 10 bin lira idari para cezası kesildi.