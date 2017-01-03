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Çanakkale'de kedi yavrusuna eziyet iddiası

- Kedi yavrusuna koli bandı sararak eziyet ettiklerine ilişkin görüntüyü sosyal medya hesabından yayınladıktan sonra hayvanseverlerin tepkisini çeken genç ile arkadaşı hakkında yasal işlem başlatıldı - Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce korumaya alınan kedi yavrusu bir hayvanrsever tarafından sahiplendi

Çanakkale'de kedi yavrusuna eziyet iddiası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de kedi yavrusuna koli bandı sararak eziyet ettikleri öne sürülen 2 genç hakkında yasal işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, U.G (22) kedi yavrusunu koli bandıyla sardı ve bunu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. U.G, daha sonra bu görüntüleri kendine ait sosyal medya hesabından paylaştı. Videonun izlenmesinin ardından çeşitli hayvan dernekleri ve hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

Görüntüleri çeken ve kediyi bantlayan kişilerin yakalanıp cezalandırılmaları için imza kampanyaları başlatıldı. Olayın duyulmasının ardından kedi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı. Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen kedi, burada bantlarından arındırıldı ve bakımı yapıldı. Kentte yaşayan Aylin Yılmaz, kediyi sahiplenmek istediğini belirterek, görevli ekiplere başvurdu.

Merkeze gelip kedisini teslim alan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah uyandığında sosyal medyada bantlanmış kedi görüntüleriyle karşılaştığını ve çok üzüldüğünü bildirdi.

Kediyi ilk andan itibaren sahiplenmek istediğini belirten Yılmaz, "Şu anda da kediyi sahiplendim. Bakın titriyor. Videoyu izledikten sonra dehşete düştüm. Bence bu tür insanlar tedavi görmeli. Benim de kedi ve köpeğim var. Kedi, iş yeri ya da evi, nereyi kabullenirse orada yaşayacak. Ama ilk önce bu korkaklığını almamız gerekiyor. Önce bize güvenmesi gerekiyor." dedi.

Öte yandan Çanakkale Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyelerinin savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından şüpheliler U.G ve arkadaşı A.E.A sağlık kontrolünden geçirildi, ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

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