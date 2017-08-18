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Çanakkale'de motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, kırsal Bekirli Mahallesi'nde Ömer Faruk Demiral (18) yönetimindeki plakasız motosiklet, önünde...

Çanakkale'de motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Bekirli Mahallesi'nde Ömer Faruk Demiral (18) yönetimindeki plakasız motosiklet, önünde seyreden Suat Demirtaş'ın kullandığı 17 LA 207 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin altında sürüklenen sürücü Demiral ile arkasında bulunan Saadettin Kahve (16) ve Enes Tüzün (16) yaralandı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Biga Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralılardan Ömer Faruk Demiral, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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