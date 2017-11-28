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Çanakkale'de otomobil çarptığı tekneyle suya gömüldü

- Eceabat ilçesinde sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, denize düşerken çarptığı tekneyle battı

Çanakkale'de otomobil çarptığı tekneyle suya gömüldü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, denize düşerken çarptığı tekneyle suya gömüldü.

Alınan bilgiye göre, Metin Gargili, sahibi olduğu 17 AN 394 plakalı otomobili Eceabat Balıkçı Barınağı'ndaki alana park edip, arkadaşlarıyla buluşmak üzere bir kafeye gitti.

Sürücünün bir anlık dalgınlığıyla el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, bu sırada eğimli alanda ilerlemeye başladı.

Deniz kıyısına doğru gelen otomobil, Emre Gerçek'e ait "Ataerbey" isimli balıkçı teknesinin üzerine düştü. Araç, çarptığı tekneyle 1 metre derinliğindeki suya gömüldü.

Arkadaşlarının bilgi vermesi üzerine sahile gelen sürücü Gargili, çevredekilerden olayın nasıl olduğunu anlamaya çalıştı.

Otomobil, dalgıç ve halat bağlanan kepçe yardımıyla denizden çıkarıldı.


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