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Çanakkale'de otomobil ile panelvan araç çarpıştı: 3 ölü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir otomobil ile panelvan aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Mustafa Yanar idaresindeki otomobil, Çan-Yenice karayolunun 7. kilometresinde yer alan Çınarcık...

Çanakkale'de otomobil ile panelvan araç çarpıştı: 3 ölü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir otomobil ile panelvan aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Yanar idaresindeki otomobil, Çan-Yenice karayolunun 7. kilometresinde yer alan Çınarcık mevkisinde karşı yönden gelen Hakan Ural'ın kullandığı panelvan araçla çarpıştı.

Kazada, plakaları öğrenilemeyen araçların sürücüleri Yanar ve Ural ile otomobilde bulunan Aydın Akyol olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cesetler, Çan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Çarpışmanın etkisiyle adeta hurdaya dönen otomobil ve panelvan araç ise çekiciler vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.

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çanakkaleKazaOtomobilPanelvan AraçTrafik Kazası
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