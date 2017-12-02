Çanakkale'de otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Nazif Bilgin (63) yönetimindeki 17 LH 954 plakalı otomobil, Sakarya Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde, Makedonya'dan Antalya'ya giden Bulgaristan uyruklu Dame T'nin kullandığı SR 6006AB plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, Kaldırımbaşı köyü muhtarı olan otomobil sürücüsü Nazif Bilgin, hayatını kaybetti.
Yaralanan tır şoförü ile arkadaşı Ludge S, 112 Acil Servis ekiplerince Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.