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Çanakkale'de PKK/KCK operasyonu

- ÇOMÜ'de okuyan 6 öğrenci gözaltına alındı

Çanakkale'de PKK/KCK operasyonu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla 6 öğrenci gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) okuyan 6 öğrenci gözaltına alındı.

İfadelerinin alınması için jandarma komutanlığına getirilen zanlıların evlerindeki aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.


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BigaçanakkaleKCKPkk
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