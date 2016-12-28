Çanakkale'de PKK/KCK operasyonu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla 6 öğrenci gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) okuyan 6 öğrenci gözaltına alındı.
İfadelerinin alınması için jandarma komutanlığına getirilen zanlıların evlerindeki aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.