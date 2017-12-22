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Çanakkale'de sahte altın operasyonu

- Operasyonda, 2'si yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı

Çanakkale'de sahte altın operasyonu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, piyasaya sahte altın sürmeye çalışan 2'si yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il merkezi ile Gelibolu ilçesindeki 5 kuyumcuya, sahte oldukları tespit edilen altın görünümlü zincir kolye satanların yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda, Türkmenistan uyruklu kadınlar M.M. (21) ve G.B. (21) ile Ö.T. (31) ve M.K. (29), içinde bulundukları 34 GJK 72 plakalı otomobilde yakalandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.

Bu arada, Ö.T'nin üzerinde 19 sahte altın zincir ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
çanakkaleGeliboluSahte Altın
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