Çanakkale'de seyir halindeki özel halk otobüsü yandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de seyir halindeki özel halk otobüsünde yangın çıktı.

Kadir Gürbüz yönetimindeki 17 H 0090 plakalı özel halk otobüsünün, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Arkeoloji Müzesine yaklaştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle motor bölümünden alevler çıkmaya başladı.

Otobüste yangın çıktığını fark eden sürücü Gürbüz, aracı durdurup yolcuları tahliye etti. Çevredekilerin ve yolcuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede aracın büyük bölümünü saran yangına, Çanakkale Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yapıldı.

Araç sürücüsü Kadir Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çıkan yangını dikiz aynasından fark ettiğini belirterek, "Aracın arka kısmından dumanlar ve alevlerin çıktığını gördüm. Kapıları açıp, kontağı kapatarak, anahtarı çıkarıp yere attım. İlk olarak otobüsün kapısını açarak insanları indirmeye çalıştım." diye konuştu.