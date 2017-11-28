Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Ordino henüz kaldırılmadı! Growtech yardım kampanyası
Antalya'da kuvvetli yağış
Antalya'da kuvvetli yağış
İslami finans hızlı büyüyor
İslami finans hızlı büyüyor
Cepte rekor kırdık
Cepte rekor kırdık
Kırsal kalkınmaya destek
Kırsal kalkınmaya destek
Lezzet sokağa çıktı
Lezzet sokağa çıktı

Çanakkale'de seyir halindeki özel halk otobüsü yandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de seyir halindeki özel halk otobüsünde yangın çıktı.Kadir Gürbüz yönetimindeki 17 H 0090 plakalı özel halk otobüsünün, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Arkeoloji Müzesine yaklaştığı sırada...

Çanakkale'de seyir halindeki özel halk otobüsü yandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de seyir halindeki özel halk otobüsünde yangın çıktı.

Kadir Gürbüz yönetimindeki 17 H 0090 plakalı özel halk otobüsünün, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Arkeoloji Müzesine yaklaştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle motor bölümünden alevler çıkmaya başladı.

Otobüste yangın çıktığını fark eden sürücü Gürbüz, aracı durdurup yolcuları tahliye etti. Çevredekilerin ve yolcuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede aracın büyük bölümünü saran yangına, Çanakkale Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yapıldı.

Araç sürücüsü Kadir Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çıkan yangını dikiz aynasından fark ettiğini belirterek, "Aracın arka kısmından dumanlar ve alevlerin çıktığını gördüm. Kapıları açıp, kontağı kapatarak, anahtarı çıkarıp yere attım. İlk olarak otobüsün kapısını açarak insanları indirmeye çalıştım." diye konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çanakkaleOtobüsYangın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5