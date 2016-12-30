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Çanakkale'de trafik kazası: 3 yaralı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Biga-Bandırma karayolundaki Şakirbey kavşağında, Çanakkale'den Bandırma istikametine seyreden Cemil Üsturuncalı yönetimindeki...

Çanakkale'de trafik kazası: 3 yaralı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Biga-Bandırma karayolundaki Şakirbey kavşağında, Çanakkale'den Bandırma istikametine seyreden Cemil Üsturuncalı yönetimindeki 16 SS 050 plakalı otomobil, kavşaktan şehir merkezine dönüş yaparken, Volkan Emran yönetimindeki 17 KA 454 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Üsturuncalı yönetimindeki otomobil, diğerinin üstüne çıktı.

Olayda yaralanan otomobil sürücüleri ile Üsturuncalı'nın eşi Hacer Üsturuncalı, Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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Anahtar Kelimeler:
BigaTrafik Kazası
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