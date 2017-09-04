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Çanakkale'deki cinayet güvenlik kamerasına yansıdı

- Eğlence mekanındaki güvenlik görevlisinin tartıştığı kişi tarafından bıçaklandığı an iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi - Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Çanakkale'deki cinayet güvenlik kamerasına yansıdı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de bir eğlence mekanının güvenlik görevlisinin tartıştığı kişi tarafından bıçaklandığı an iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'nde bulunan eğlence mekanına gelen H.Ç'nin (30) güvenlik görevlisi Mustafa Özpınar (36) ile tartışması yer alıyor.

Kayıtlarda tartışmanın ardından H.Ç'nin Özpınar'ı bıçakladığı görülüyor.

Öte yandan adliyeye sevk edilen şüpheli H.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kent merkezinde önceki gün eğlence merkezine gelen ve alkollü olduğu iddia edilen H.Ç'nin bıçaklayarak ağır yaraladığı güvenlik görevlisi Mustafa Özpınar, kaldırıldığı Çanakkale Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Şüpheli H.Ç, ekiplerce gözaltına alınmıştı.

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