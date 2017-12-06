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Çanakkale'deki kuyumcu soygunu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kuyumcuya duvarını delerek giren ve kasayı açamayınca vitrindeki ziynet eşyalarını çaldıkları iddia edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü...

Çanakkale'deki kuyumcu soygunu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kuyumcuya duvarını delerek giren ve kasayı açamayınca vitrindeki ziynet eşyalarını çaldıkları iddia edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 30 Kasım'da ilçe merkezindeki kuyumcu dükkanına iş yerinin arkasındaki sokaktan duvarı delerek girdiği iddiasıyla yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ü. (29) ve B.P. (20) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ö.U. (24) ise serbest bırakıldı.

Bölgedeki güvenlik ve MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin soygunu gerçekleştirdikleri gün, önce Çanakkale'de 17 PL 756 plakalı bir otomobil çaldıklarını, bu araçla Ezine ilçesine giderek soygunu gerçekleştirdiklerini, ardından da çalıntı aracı Çınarlı köyü Dardanos Mahallesi'ne bırakarak S.Ü'nün kullandığı 35 DBR 07 plakalı araçla İzmir'e kaçtıklarını belirlemişti.

Şüphelilerin kuyumcudan çaldıkları altınların bir kısmı, İzmir'de bozdurdukları kuyumcu dükkanında ele geçirilirken, diğer altınlar, kol saatleri, bir miktar döviz ve Türk lirası ise şüphelilerin Çanakkale'deki ikametlerinde bulunmuş, kuyumcu dükkanının duvarının kırılmasında kullanılan manivela Gökçebayır köyünde S.Ü'ye ait depoda yapılan aramada ele geçirilmişti.

Depoda ayrıca, 6 Kasım'da Esenler Mahallesi'nden park halindeyken çalınan 26 KS 621 plakalı otomobil, parçalanmış halde bulunmuştu.

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çanakkaleKuyumcu Soygunu
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