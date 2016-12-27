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Çanakkale'den Haleplilere 4 tır yardım malzemesi

ÇANAKKALE (AA) - Hayrat İnsani Yardım Derneği Çanakkale Temsilciliği tarafından hazırlanan "Vefa Tırları" projesi kapsamında 4 tır yardım malzemesi Haleplilere gönderildi.Derneğin Çanakkale Temsilcisi Mehmet Emin Bıçakçı, Cumhuriyet...

Çanakkale'den Haleplilere 4 tır yardım malzemesi

ÇANAKKALE (AA) - Hayrat İnsani Yardım Derneği Çanakkale Temsilciliği tarafından hazırlanan "Vefa Tırları" projesi kapsamında 4 tır yardım malzemesi Haleplilere gönderildi.

Derneğin Çanakkale Temsilcisi Mehmet Emin Bıçakçı, Cumhuriyet Meydanı'nda tırların uğurlanması amacıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'de en çok şehit vermiş memleketlerden birinin Halep olduğunu hatırlattı.

Halep'e vefa borcunu ödemek için toplanan 4 tır malzemenin yola çıkarılacağını belirten Bıçakçı, yardım malzemelerini "Vefa Tırları" adını verdikleri proje kapsamında temin ettiklerini kaydetti. Bıçakçı, tırlarda 500 battaniye, 500 yorgan, un, gıda maddeleri ve kıyafet bulunduğunu ifade etti.

Törene, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrenci topluluklarının üyeleriyle çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Haleplilere ulaştırılmak üzere dualarla uğurlandı.

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