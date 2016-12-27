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Candan'ın tazminat talebi reddedildi

- Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan'ın, Twitter paylaşımları nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek aleyhine, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı manevi tazminat davasının reddine karar verildi

Candan'ın tazminat talebi reddedildi

ANKARA (AA) - Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın, sosyal paylaşım sitesi Twitter paylaşımları nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek aleyhine, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı 20 bin liralık manevi tazminat davası reddedildi.

Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına, Candan'ın avukatı Gökçe Bolat ile Gökçek'in avukatı Çağrı Alkan katıldı.

Hakim Arzu Esra Kotan, sözlü yargılama aşamasında taraf avukatlarının son beyanlarını sordu. Candan'ın avukatı Bolat, Twitter'daki hesabından, "Şimdi sıra sende Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan. Sokağa çıkamayacaksın. Bu bir Gökçek sözüdür. Belki yarın, belki daha yakın", "22 yıldır Çankaya Belediyesinde çalışıyor musun?", "Son 7 yıldır işe gelip gidiyor musun? Yoksa maaşını bankamatikten alan biri misin?" paylaşımları nedeniyle Melih Gökçek'in, müvekkilinin kişilik haklarını ihlal ettiğini öne sürdü.

Davalının açık tehdit, iftira ve suç isnadı içeren ısrarlı soru şeklindeki ifadelerinin eleştiri ve görüş bildirme sınırları içinde değerlendirmenin mümkün olmadığını savunan Bolat, bu nedenle 20 bin liralık manevi tazminat davasının mahkemece kabulünü istedi.

Gökçek'in avukatı Çağrı Alkan ise müvekkilinin, Çankaya Belediye Meclisi üyesi tarafından sorulan önergeye dayanarak basında yapılan haberlerle ilgili açıklama yaptığını iddia etti. Alkan, Gökçek'in paylaşımlarının eleştiri niteliğinde ve hukuka uygun olduğunu savundu.

Sözlü beyanları dinledikten sonra dosyayı hükme bağlayan Hakim Kotan, istinaf yolu açık olmak kaydıyla davanın reddine karar verdi.

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MELİH GÖKÇEKTezcan Karakuş Candan
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