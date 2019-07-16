Canik TP9 Elite Combat'a prestijli ödül

SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cahit Utku Aral, ürettikleri Canik marka tabancanın TP9 Elite Combat modelinin ABD'de "2019 yılının tabancası" ödülüne değer görülmesine ilişkin, "Bu ödül, Amerika'nın en prestijli silah ve aksesuarlarının Oscar'ı olarak gösteriliyor. Bu ödülü bir kez daha almanın heyecan ve mutluluğunu yaşarken üretim artışını organize ediyoruz." dedi.

Aral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmalarının 19 yıl önce Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulduğunu ve sadece savunma sanayisi alanında faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Bu alanda dünyanın ilk 10 firması arasında yer aldıklarını belirten Aral, "Canik TP9 Elite Combat, yerli tabanca projesi kapsamında Türkiye'nin resmi silahı olmasının yanı sıra Polonya polis teşkilatı, Ukrayna sınır güvenliği, Kamerun ordusu ve polisi, Filipinlerin tüm polis teşkilatında da kullanılıyor." diye konuştu.

Aral, Amerika pazarının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Canik tabanca, 2017 yılında Amerika'da Industry Choice Award'da da birinci olmuştu. Geçen yıl ise ikincilik ödülünü kazandık. Tabancamız, bu yıl da Elite Combat modeliyle yılın tabancası seçildi. Canik TP9 ve onun versiyonlarıyla Amerika'nın ithal ettiği ürün adedi olarak ilk 8'de yer alıyoruz. Ürünümüz, performansı, paket içeriği, sunumuyla birçok segmentte birinci geldi. Bu ödül, Amerika'nın en prestijli silah ve aksesuarlarının Oscar'ı olarak gösteriliyor. Bu ödülü bir kez daha almanın heyecan ve mutluluğunu yaşarken üretim artışını organize ediyoruz."

- "Bu tasarımla fonksiyonellik yarattığımızı düşünüyoruz"

Elite Combat'ın kendilerine yeni tecrübeler kazandırdığını dile getiren Aral, ürünün tasarımında Amerikan firması Salient Arms International ile proje ortaklığı yaptıklarını söyledi.

Aral, ürünlerinin pazarda çok güzel karşılık bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Silah paket içeriğinde uzatmalı şarjörü, alüminyum alt kapakları, refleks nişangahı takmaya uyumluluğu, susturucu takılabilme, nişangahının tamamen taktik olması ve en önemlisi tarafımızdan tasarlanan ve patentli olan polimer gövdeli tabancalarda ilk kez kullanılan alüminyum tetik mekanizması var. Bu mekanizma diğer tasarımlara göre tetiğin daha ince, emniyetinin daha kalın olduğu bir tasarım. Bu, dünyada ilk kez yapıldı. Biz burada büyük risk aldık. Bizim için bu tasarımların fonksiyonelliği önemli. Bu tasarımla fonksiyonellik yarattığımızı düşünüyoruz. Piyasa da bunu ödüllendirdi."

- "Bu silahların çok yüksek performansı var"

Elite Combat modelinin birçok parçasının önemli detaylar barındırdığını, bu özelliklerin silahta standart olarak sunulmasının önem taşıdığını belirten Aral, "Silahlarımızda performans çok önemli. Silahlarımızı hiçbir zaman sivil kullanım için tasarlamıyoruz. Asker veya polis kullanacakmış gibi tasarlayıp daha sonra sivil versiyonlarını çıkarıyoruz. O yüzden bu silahların çok yüksek performansı var." diye konuştu.

Aral, silahlarının üretim aşamasında çok ciddi testlere sokulduğunu, tasarım sürecinin yaklaşık 1,5 yıl sürdüğünü ifade ederek, "Normalin haricinde testler uyguladık. Bütün bunlar karşılık buldu. Yarışmaya 53 silah firması katılmıştı. Bunların içinde isimleri çok bilinir firmalar da mevcuttu." dedi.







