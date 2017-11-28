Çankaya Belediyesinden

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Nerede CHP'li bir belediye başkanı varsa çölde vaha var ve orada umut hala yaşıyor demektir." dedi.

Çankaya Belediyesi tarafından bir otelde düzenlenen "Mazbatadan Bugüne, Yüz güldüren 100 rekor" programına Tezcan, CHP Genel Başkan yardımcıları Seyit Torun ile Tekin Bingöl, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, bazı milletvekilleri, sanatçı Zülfü Livaneli ve çok sayıda partili katıldı.

Partililere, programa katılamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını ileten Tezcan, bugüne kadar yaptığı hizmetler için Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e teşekkür etti.

Nerede bir CHP'li bir belediye başkanı varsa orada büyük inanç ve umut olduğunu belirten Tezcan, "Nerede CHP'li bir belediye başkanı varsa çölde vaha var ve orada umut hala yaşıyor demektir." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediyelerle gurur duyduklarını bildirdi. CHP'li belediyelerin şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerini aktaran Torun, "CHP'li belediyelerimiz doların yeşilini değil, doğanın yeşilini seviyor. O kıymetli arazileri bir rezidans, bir beton yığını yerine, bütün yurttaşlarımızın kullanabileceği, her sosyal grubun faydalanabileceği alanlar haline getiriyorlar." ifadesini kullandı.

Her ay belediyelerin bütçelerini değerlendirdiklerini vurgulayan Torun, "CHP'li belediyeler, Türkiye'de en az borçlanan belediyelerdir. Bütün bu hizmetleri borçlanmadan yaptılar. Birçok belediyemiz şu anda aynı Çankaya belediyemiz gibi borçlanmadan kendi imkanlarıyla bu hizmetleri gerçekleştiriyorlar." diye konuştu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de Çankaya'ya yaptığı hizmetlerden bahsederek, şu ana kadar ilçeye 104 eser kazandırdığını ve belediyenin borcunun bulunmadığını kaydetti.