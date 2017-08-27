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Çankırı'da 203 yabancı uyruklu yakalandı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 203 yabancı uyruklu yakalandı.İran'dan tır dorsesiyle İstanbul'a gitmek için yola çıkan Afganistan, Suriye, Pakistan, Irak ve Özbekistan...

Çankırı'da 203 yabancı uyruklu yakalandı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 203 yabancı uyruklu yakalandı.

İran'dan tır dorsesiyle İstanbul'a gitmek için yola çıkan Afganistan, Suriye, Pakistan, Irak ve Özbekistan uyruklu 203 kişi, Çerkeş'de sürücü tarafından dinlenme tesisinde bırakıldı.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ve polis ekipleri, yakaladıkları kişilerin Türkiye'ye yasa dışı yollardan girerek İstanbul'a gitmeye çalıştıklarını belirledi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklular, polis ekiplerince sınır dışı işlemleri yapılmak üzere Çerkeş Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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