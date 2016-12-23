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Çankırı'da 46 sanıklı FETÖ davası başladı

- Soruşturma kapsamında 46 polisin yargılanmasına başlandı

Çankırı'da 46 sanıklı FETÖ davası başladı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonun ardından, haklarında dava açılan 46 polisin yargılanmasına başlandı.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi'nde sabah saatlerinde başlayan duruşmaya, aralarında emniyet amiri, komiser ve polislerin bulunduğu 42 tutuklu, 4 tutuksuz sanık katıldı.

Mahkeme, zanlıların sayısının fazla olması nedeniyle, duruşmayı yarına erteledi.

Çankırı'da FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik ağustos ayında yapılan iki ayrı operasyonda 46 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 42'si tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı. Daha sonra 46 kişi hakkında dava açılmıştı.


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