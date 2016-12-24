ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, "Halep'te insanlık ölmesin" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Çankırı Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen yürüyüş, Kucaklama Taşı mevkisinde başladı. Grup, ellerinde Türk bayrakları ile slogan atarak Belediye Meydanı'na kadar yürüdü.

Belediye Gençlik Merkezi lise sorumlusu Osman Memiş, yaptığı açıklamada, Halep'te insanlık suçu işlendiğini söyledi.

Gençler olarak bu zulme sessiz kalamayacaklarını dile getiren Memiş, "Halep'te yapılan zulme, masumların öldürülmesine, çocuk ölümlerine 'dur' demek için yürüyüşü organize ettik. Belediye Başkanımıza bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Belediye Gençlik Merkezi Buğdaypazarı mahalle sorumlusu Alper Öztürk ise gençlerin yürüyüşe oldukça ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Suriye'de yaşananları tüm dünyaya duyurmak istediklerini vurgulayan Öztürk, "Halep'teki katliamı duyurmak için etkinliği düzenledik. Bu topraklarda çocukların öldürülmesine dünyanın sessiz kalmaması lazım." diye konuştu.

Halep'te hayatını kaybedenler ve tüm şehitler için dua eden grup, daha sonra dağıldı.



