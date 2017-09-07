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Çankırı'da hırsızlık opersyonu

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da çeşitli hırsızlık suçlarından aranan 2 asker tutuklandı.Alınan bilgiye göre, il merkezinde üç ayrı günde gerçekleştirilen otomobil hırsızlığı, gasp ve ikametten hırsızlık suçlarına karşı Asayiş Şube...

Çankırı'da hırsızlık opersyonu

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da çeşitli hırsızlık suçlarından aranan 2 asker tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, il merkezinde üç ayrı günde gerçekleştirilen otomobil hırsızlığı, gasp ve ikametten hırsızlık suçlarına karşı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Olayların gerçekleştiği bölgelerdeki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, suçluların asker olduğunu tespit etti. Bunun üzerine 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı'nda askerlik yapan Fatih K. ve Emre B, polis ekiplerince gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlılar, Çankırı Devlet Hastanesinde alınan sağlık raporunun ardından Çankırı E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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