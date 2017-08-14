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Çankırı'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.İstanbul'dan Sinop'a giden Cemalettin Şen (38) yönetimindeki 67 UE 571 plakalı otomobil, D-100 karayolunun...

Çankırı'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Sinop'a giden Cemalettin Şen (38) yönetimindeki 67 UE 571 plakalı otomobil, D-100 karayolunun Çardaklı mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki eşi Emine (34), çocukları Ahmet (12), Mahmut (10), Mustafa (7) ve Hatice Şen (3), 112 Acil Servis ekiplerince Atkaracalar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
AtkaracalarÇardaklı MevkisiTrafik Kazası
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