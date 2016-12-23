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Çankırı'da otomobil yangını

- Park halindeyken çıkan yangın sonucu freni boşalarak hareket eden otomobil, 25 metre gittikten sonra kendiliğinden durdu - Otomobil, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Çankırı'da otomobil yangını

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Melih Gökçek Caddesi'nde Mevlüt Ramazanoğlu'na ait 09 E 4039 plakalı otomobilde, evinin önünde park halindeyken yangın çıktı.

Yangın nedeniyle frenin de boşalması sonucu hareket eden otomobil, yaklaşık 25 metre giderek Şabanözü-Orta ilçe karayolunda durdu. Vatandaşların Şabanözü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirmesi üzerine gelen ekipler, araçtaki yangını söndürdü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kullanılamaz hale gelen otomobilin plakasından sahibini belirleyerek ulaştığı Mevlüt Ramazanoğlu'na olayla ilgili bilgi verdi.


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