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Çankırı'da sağanak

- Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Çankırı'da sağanak

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 2 saat süren sağanak, Buğdaypazarı Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerini su basmasına neden olurken, yollarda su birikintileri oluşturdu. Araçlar su birikintilerini geçmekte güçlük çekti.

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Ertem, gazetecilere yaptığı açıklamada, apartmanlarını su bastığını söyledi.

Eşinin araması üzerine eve geldiğini kaydeden Ertem, "Bu ikinci baskın olayı oluyor. Kendi imkanlarımızla önlem almaya çalıştık ama olmadı. Her yağmur yağdığında biz bu korkuyu yaşıyoruz." dedi.

Çankırı Belediyesine bağlı ekipler, sağanaktan olumsuz etkilenen alanlarda çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
SağanakSu Baskını
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