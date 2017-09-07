Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hobisi ekmek kapısı oldu
Hobisi ekmek kapısı oldu
7 bin 700 metre kazıldı
Avnupa'nın en uzun tüneli olacak

Çankırı'da trafik kazası: 6 yaralı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Hasan Biçer (57) idaresindeki 26 BF 147 plakalı otomobil, Ömerli köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sunucu, karşı...

Çankırı'da trafik kazası: 6 yaralı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Hasan Biçer (57) idaresindeki 26 BF 147 plakalı otomobil, Ömerli köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sunucu, karşı şeritten gelen Serkan Soyaroğlu (37) yönetimindeki 35 HB 3096 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüleriyle birlikte Hamdi Arı (44), Zahir (33), Şakir Can (13) ve Simge Soyaroğlu (9) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ilgaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çankırıIlgazÖmerli KöyüTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5