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Çankırı'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Davutlar Yaylası civarında Adem Dereli'nin (36) kullandığı 18 BE 557 plakalı traktör şarampole...

Çankırı'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Davutlar Yaylası civarında Adem Dereli'nin (36) kullandığı 18 BE 557 plakalı traktör şarampole devrildi.

Sürücü Dereli'nin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, araçta bulunan Arif Yayılkan ve Ali Metin yaralandı.

Ceset, otopsi için Çankırı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Yaralılar ise sağlık ekiplerince aynı hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

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