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Çankırı'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

ÇANKIRI (AA) - Eldivan ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Mahbup Er (63) idaresindeki 18 AF 096 plakalı saman yüklü traktör, Çankırı-Eldivan yolu Aşağıağılönü mevkisinde şarampole devrildi.Kazada,...

Çankırı'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

ÇANKIRI (AA) - Eldivan ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mahbup Er (63) idaresindeki 18 AF 096 plakalı saman yüklü traktör, Çankırı-Eldivan yolu Aşağıağılönü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, traktörde bulunan torunu Kaan Er (5) yaralandı.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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1 ölü1 YaralıEldivanşarampolTraktör
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