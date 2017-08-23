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Çankırı'da uyuşturucu operasyonu

- Operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı

Çankırı'da uyuşturucu operasyonu

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda R.A, M.F.A, V.C, M.C.Ç, Ö.D, C.N, M.M.Y. ve T.K isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 8,08 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 32 gram esrar, 3 sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu ve uyarıcı madde içiminde kullanılan aparat ve suçtan elde edilen 111 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.C.Ç. ve M.M.Y. çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan tutuklanırken diğerleri alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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