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Çankırı'da yaban hayvanları için yemleme çalışması

- Kış şartlarında yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya 2 ton 600 kilogram kuru ot ve yem bırakıldı

Çankırı'da yaban hayvanları için yemleme çalışması

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da kış şartlarında yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğada yemleme çalışması yapıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Çankırı Şube Müdürü Hasan Kozan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış şartlarında yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını söyledi.

Karın yağması nedeniyle bu yıl çalışmalara erken başladıklarını bildiren Kozan, "Her yıl doğada 3 ila 5 ton civarında yemleme çalışması yapıyoruz. Kanatlı hayvanlar için buğday, memeli hayvanlar için de saman ve ot balyası bırakıyoruz." dedi.

Yaban hayatının fazla olduğu bölgelerde çalışmayı yoğunlaştırdıklarını anlatan Kozan, "İlçelerimizde yemleme çalışmalarını daha sık yapıyoruz. Bu yıl şu ana kadar doğaya, Ilgaz ilçesinde 1 ton, Çerkeş, Şabanözü ve Eldivan'da 1 ton 300 kilogram, Kurşunlu'da ise 300 kilogram kuru ot ve yem bırakıldı. Yemleme çalışmaları hava şartlarına bağlı olarak devam edecek." diye konuştu.

Arazide yem bulamayan yaban hayvanlarının yollara indiğine işaret eden Kozan, doğada yemleme yaparak bu durumun önüne geçmeye çalıştıklarını kaydetti.

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