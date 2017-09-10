Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Maçın ardından Sergio Agüero Ahmet Çakıroğlu
Renault, Volkswagen'i solladı
Liderliği Renault kaptı
Bodrum'da “Geleneksel 5. Balık Avı Festivali“
Balık Avı Festivali başladı
Plak Günleri başladı
Plak Günleri başladı
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor

Çankırı'da yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Ankara'ya yolcu taşıyan Abdullah Akyıldız (47) idaresindeki 19 RB 679 plakalı midibüs, Kargı-Ankara istikametinde seyrederken Eldivan...

Çankırı'da yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ankara'ya yolcu taşıyan Abdullah Akyıldız (47) idaresindeki 19 RB 679 plakalı midibüs, Kargı-Ankara istikametinde seyrederken Eldivan ilçesi Sarayköy mevkisinde tali yoldan ana yola çıkan Arif Korkmaz (37) idaresindeki 06 FM 9655 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulanan Kezban (54), Satı (57) ve Zeynep Korkmaz (30) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Arif Korkmaz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza yapan midibüsteki yolcular, başka bir midibüsle Ankara'ya gönderildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çankırıEldivanKargıMidibüsTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5