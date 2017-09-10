Çankırı'da yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ankara'ya yolcu taşıyan Abdullah Akyıldız (47) idaresindeki 19 RB 679 plakalı midibüs, Kargı-Ankara istikametinde seyrederken Eldivan ilçesi Sarayköy mevkisinde tali yoldan ana yola çıkan Arif Korkmaz (37) idaresindeki 06 FM 9655 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulanan Kezban (54), Satı (57) ve Zeynep Korkmaz (30) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Arif Korkmaz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaza yapan midibüsteki yolcular, başka bir midibüsle Ankara'ya gönderildi.