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Çankırı'daki uyuşturucu operasyonu

- Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Çankırı'daki uyuşturucu operasyonu

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Z.Ö, , M.T. ve S.Ş'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgilili valilikten yapılan yazılı açıklamada, tutuklanan S.Ş'nin, M.A. adına düzenlenmiş sahte kimlikle resmi belgede sahtecilik, PTT, banka veya kamu kurumlarında dolandırıcılık suçlarından arandığı kaydedildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün Yaylaören köyü mevkisinde durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği kullanılarak yapılan aramada aracın stepnesine gizlenmiş, "skunk" tabir edilen 3 kilo 200 gram uyuşturucu ile 5 bin sentetik hap ele geçirilmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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