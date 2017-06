Cankurtaran ekipleri sahillerde göreve başladı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, Karadeniz sahillerinde göreve başladı.

Karasu Cankurtaran Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ayhan Orhan Arancı, cankurtaran ekiplerinin Karasu, Kocaali ve Kaynarca Karaboğaz sahillerinde göreve başladığını söyledi.

Ekiplerin 19 Eylül Salı gününe kadar her gün 09.00-19.00 saatlerinde vatandaşların can güvenliğini sağlamak için görevlerinin başında olacağını belirten Arancı, bu sezonu can kaybı yaşanmadan geçirmek için sıkı bir şekilde çalışacaklarını ifade etti.

Aldıkları önlemler neticesinde 2015'te can kaybı yaşamadan sezonu kapattıklarına dikkati çeken Arancı, "O sezonda Karadeniz'e kıyısı olan 7 büyükşehir arasında birinci olduk. Bu başarımız Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın dikkatini çekti. 'Güvenli Sahil Sakarya' adında bir proje başlattılar. Bu proje geçtiğimiz yıl faaliyete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı, dergilerinde itfaiyemizin başarılarının tanıtımını yaptı. Ayrıca bu yıl da Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Amasra biriminde görevli bir yarbay bizimle irtibata geçerek Bursa'da görev yapan 6 kişilik ekiplerini bizlere ödül olarak Sakarya'da konuşlandırmak istediklerini söyledi. Bu şekilde itfaiyemizin başarısına başarı katıp can kayıplarını tamamen sıfırlamak istiyorlar." diye konuştu.

Bölgenin Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanına girdiğinden itibaren gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde vatandaşların denize güvenle girebildiğini anlatan Arancı, sahillerde mavi bayrak dalgalandığını hatırlattı.

Bu yıl da vatandaşların can güvenliği için hazır olduklarını aktaran Arancı, "Karasu, Kocaali ve Kaynarca Karaboğaz sahillerinde 46 personelimiz görev yapacak. Müdahale gücümüze katkı sunacak kurtarma faaliyetleri için özel olarak hazırlanmış 7 jetski ve bir zodyak botumuz bulunuyor. Tüm Karadeniz sahil şeridimiz boyunca toplam 26 tane cankurtaran güvenlik kulemiz var. Bizler 'Güvenli Sahil Sakarya' imajını sonuna kadar sürdürmeyi hedefliyoruz." dedi.

Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu ise daha önce cankurtaran faaliyetlerini kendilerinin, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanının genişlemesinden sonra İtfaiye Dairesi Başkanlığının yürütmeye başladığını belirterek, "Cankurtaranlarımız yıllardır burada. Her yıl 20-25 tane can kaybı yaşanırken, cankurtaranlar göreve başladıktan sonra şu anda neredeyse sıfırlanmış durumda. Tabii ki bu ilçemize tatil için gelen turistlerimiz için çok önemli. Bizler sahillerimizde denize girecek tüm vatandaşlarımızdan cankurtaranların sözlerine uymalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi şube müdürleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı askerlerin katılımıyla gerçekleştirilen programın ardından cankurtaran ekipleri görevine başladı.