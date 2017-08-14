Cankurtaran yardımıyla hayata tutundu

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi cankurtaran ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki 32 Evler Plajında serinlemek için denize giren Beytullah Batman yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi. Olayı gören Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekipleri jet skiyle Batman'ın yanına geldi.
Batman, cankurtaran ekiplerinin yardımıyla jet skiye bindirilerek karaya çıkartıldı. Gerekli kontrollerin ardından tedbir amaçlı Karasu İlçe Hastanesi'ne kaldırılan Batman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kurtarma anı, olay sırasında sahilde sahilde çekim yapan AA muhabiri tarafından kaydedildi.
Ayrıca, ilçede 64 günde boğulma tehlikesi geçiren bin 138 kişinin cankurtaranlar tarafından kurtarıldığı bildirildi.