Canovate’nin Türk mühendisleri, Elektro-Optik Radar geliştirdi

, veri merkezi (data center) ve fiber optik sistemlerindeki teknolojisi ve uçtan uça ürün portföyü ile dünyanın 10 global markası arasında yer alıyor. Ar-Ge ve inovasyon odaklı olan Canovate Group, Türkiye’nin ilk Elektro-Optik Radarı olan’ı geliştirdi. Her türlü hava koşulunda 360 derece görüş açısıyla gözetleme yapan “PanTher Radar”, havalimanları, sınır güvenliği, boru hatları, kıyı emniyeti ve ormanların yangından korunması gibi geniş bir alanda kullanılmaya başlandı. Ülkemizin ilkı, yaklaşık 3 yıllık bir ar-ge sonucunda, Canovate Group bünyesindeki Türk mühendisler tarafından geliştirildi.Canovate PanTher Radar hakkında bilgi veren Canovate Group Elektro-Optik Sistemler Direktörü Ulaş Çırpıcı, şunları söyledi: “Canovate PanTher Radar, termal kamera ile panoramik termal görüntüler ve sinyaller alarak, ürünün konumlandırıldığı yerlerde, her türlü kötü hava koşullarında, güvenlik tedbirlerinin arttırılmasının sağlar. Sistemin, geleneksel elektromanyetik radarlara göre, çok daha düşük maliyetli olması ve gece, karlı havalarda, yağmurlu havalarda, sisli ve puslu havalarda görüntü ve sinyal alabilmesi sayesinde, güvenlik personelinin korumasını yaptığı bölgede olası tehditler erken dönemde tespit edilebilmektedir. Günümüzde normal radarlar ile 360 derece tespit yapılabilmektedir. Bu sistemler, radyo frekansı ile çalışan aktif sistemlerdir ve maliyetleri çok yüksektir. Ürettiğimiz Canovate PanTher Radar sistemi ise, herhangi bir elektromanyetik dalga radyasyonu yaymamaktadır ve pasif bir sistemdir. Sistem 360 derece panoramik görüntü alabilen bir termal kamera içermekte ve görüntü oluşturma ve tehditlerin tespiti için gömülü yazılım içermektedir ve muadillerine göre daha düşük maliyetlidir. Kullanıcı, PanTher Radar’ın IP tabanlı olması dolayısıyla, termal görüntüleri ve radar alarm sinyallerini herhangi bir komuta kontrol merkezinden izleyip, takip edebilmekte ve sistem video yönetim sistemlerine kolaylıkla entegre olabilmektedir. Sistemin içerisinde bulunan video analitik yazılımıyla; nesne sınıflandırması (insan, araç, yangın), hareket tespiti, belirlenmiş alanlarda inceleme ve sadece belirli bir görüş açısında gözlem yapılabilmektedir. PanTher Radar’ın görüş açısı içerisinde kalan her türlü hareket içeren eylem, plot/iz olarak kullanıcıya gösterilmektedir ve sesli alarm üretilmektedir. Böylece, muhtemel tehdidin koordinatları belirlenmektedir. Belirlenmiş alanlara giren bir tehdidin PanTher Radar tarafından ihlal olarak algılanması durumunda, sistem tanımlamış kullanıcılara sms veya e-mail göndermektedir” dedi.Canovate Group Elektro-Optik Sistemler Direktörü Ulaş Çırpıcı, konuşmasına söyle devam etti: “Sistem tüm bu özellikleri ile askeri üslerde, hava alanlarında, özel güvenlik gereksinimi olan yerlerde, sınırlarda sınır hattı boyunca, limanlarda vb yerlerde kullanılacaktır ve günümüzde kullanılan yüksek maliyetli radyo frekans tabanlı aktif radarlara alternatif bir çözümdür. PanTher Radar güvenlik ve gözetim ihtiyacı bulunan her yere adapte edilebilir. Özellikle uzun/kısa menzilli radarlar ve CCTV sistemlerinin yerine, bu sistem kolaylıkla kullanılabilir. Hali hazırda ülkemiz hava limanlarında ve sınır hatlarında güvenlik ve gözetleme sistemleri kurulmakta ve şehir içerisinde MOBESE iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Önerdiğimiz Canovate PanTher Radar sistemi, tüm bu sistemler için ithal edilen ürünlerin yerine kullanılabilecek ve düşük maliyetli ve yüksek performanslı bir çözüm sunmaktadır. Güncel olarak güvenlik ve gözetim sistemlerinde yüksek maliyetli uzun/orta/kısa menzilli RF radarlar, ptz ip cctv sistemleri ve ptz ip termal sistemler vd kullanılmaktadır. PanTher Radarı ise, tüm bu sistemlerin yaptığı işi, tek başına yapmaktadır” diye konuştu.