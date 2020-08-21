Canpark AVM Mutluluk Ağacı Projesi, Altın Ödülü aldı

Farklı sektörlerden binlerce başvurunun yapıldığı uluslararası yarışmada “En güzel hediye bir çocuğun gülümsemesi” sloganıyla hayat bulan Mutluluk Ağacı Projesi; Halkla İlişkiler/İletişim/ Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde yarışarak altın ödüle layık görüldü.

Canpark AVM, yıl boyunca gerçekleştirdiği etkinlik - aktivite ve kampanyaların yanı sıra sosyal sorumluluk bilincini yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirdiği “Mutluluk Ağacı” projesinde; yeni bir yıla girerken sevdiklerimize aldığımız hediyelerin yanında, hiç tanımadığımız ve bazen kimsesiz olduklarından haberdar olmadığımız, ekonomik dezavantajları sebebiyle hediye alınamayan çocuklara yeni yıl hediyeleri alınması üzerine kurgulanmıştır. Hediyeleri ihtiyaç sahibi okul, çocuk esirgeme kurumu, sivil toplum kurumları veya hastanede tedavi gören kanser hastası çocuklara ulaştırmak ve onların bir nebze de olsa mutlu olmalarını sağlamaktır.

Büyük bir ekip çalışmasının sonucu olarak gerçekleştirilen ve ödüle layık görülen “Mutluluk Ağacı” projesi Canpark AVM ve dünyada 200 ülkede 300.000’den fazla üyesi bulunan kulüpleri işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.